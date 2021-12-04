Калеб Плант насладился отдыхом, а теперь хочет больших боев
Плант – о поражении Канело: «Показал всему миру, что я принадлежу к высшему уровню»
Бывший чемпион мира по версии IBF – о впечатлениях после боя с мексиканцем
4 декабря 22:56
Калеб Плант / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) признался, что все еще расстроен, что проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО). Слова Планта приводит YouTube канал FightHype.
«Конечно, я разочарован. Я же много работал и вышел побеждать, а не передать свой пояс. Я хотел другой концовки боя. Говорил им, что не хочу, чтобы кто-то прекращал бой. В общем, я хорошо выступил. Показал миру, что принадлежу к высшему уровню».
Напомним, Плант признался, что после боя с Канело у него впервые за пять лет появилось время на отдых с семьей.
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