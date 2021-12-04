Плант – о поражении Канело: «Показал всему миру, что я принадлежу к высшему уровню»

Бывший чемпион мира по версии IBF – о впечатлениях после боя с мексиканцем

Калеб Плант / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) признался, что все еще расстроен, что проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО). Слова Планта приводит YouTube канал FightHype.

«Конечно, я разочарован. Я же много работал и вышел побеждать, а не передать свой пояс. Я хотел другой концовки боя. Говорил им, что не хочу, чтобы кто-то прекращал бой. В общем, я хорошо выступил. Показал миру, что принадлежу к высшему уровню».

Напомним, Плант признался, что после боя с Канело у него впервые за пять лет появилось время на отдых с семьей.