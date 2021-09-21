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Плант обещает стать новым лицом бокса после победы над Канело

Американец ни капли не сомневается в своих силах в преддверии поединка против мексиканца
Бокс Профессиональный бокс
07:55
Плант обещает стать новым лицом бокса после победы над Канело
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Обладатель титула IBF во втором среднем весе, американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) ни капли не сомневается в своих силах в преддверии поединка против мексиканской суперзвезды бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).

Планта цитирует ресурс boxingnews24.com:

«6-го ноября мир станет свидетелем коронации первого абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Когда мне поднимут руку, мир поймет тогда, что я новое лицо современного бокса. Прямо сейчас каждый должен оформить предзаказ платной трансляции и запастись попкорном, поскольку в скором времени я выдам выступление, которое войдет в историю как одно из лучших. У этого парня большие проблемы».

WBC представили особенный пояс для победителя противостояния Альварес – Плант.

Рене Тер Велде
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Теги

Калеб Плант Сауль Альварес

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