Роберт Гарсия дал категоричный прогноз на поединок Альвареса и Планта
Плант обещает стать новым лицом бокса после победы над Канело
Американец ни капли не сомневается в своих силах в преддверии поединка против мексиканца
07:55
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Обладатель титула IBF во втором среднем весе, американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) ни капли не сомневается в своих силах в преддверии поединка против мексиканской суперзвезды бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).
Планта цитирует ресурс boxingnews24.com:
«6-го ноября мир станет свидетелем коронации первого абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Когда мне поднимут руку, мир поймет тогда, что я новое лицо современного бокса. Прямо сейчас каждый должен оформить предзаказ платной трансляции и запастись попкорном, поскольку в скором времени я выдам выступление, которое войдет в историю как одно из лучших. У этого парня большие проблемы».
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