Экс-чемпион мира назвал боксеров, способных побить Альвареса
Плант требует 10 миллионов долларов за бой с Альваресом
Непобежденный чемпион IBF – о возможном поединке с Канело
09:47
Калеб Плант / фото - Getty Images
Непобежденный чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) назвал сумму, за которую согласиться подраться с звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Цитирует Планта портал BoxingNews24.
«Я не пытаюсь специально завысить ценник, чтобы слиться с боя, которого я хочу, и который я верю, что могу выиграть. Но при этом я точно не собираюсь соглашаться на меньшее, чем мне причитается. Когда разговор касается боя в Америке, то здесь у меня нет настолько большой фан-базы, как у Канело, однако я определенно обладают тут большим количеством поклонников, чем Каллум или Билли Джо, плюс мои бои смотрит куда больше зрителей.
Вокруг меня собралась отличная команда. Не думаю, что есть промоутер лучше, чем Эл Хеймон. Очень скоро мы собираемся сесть и все хорошенько обсудить. Эта цифра в 10 млн звучит подходяще, ну или что-то около этого. Но в чем я точно знаюсь лучше, так это в боях».
Напомним, Давид Бенавидес не верит в успех Планта в бою с Альваресом.