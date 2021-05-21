Плант требует 10 миллионов долларов за бой с Альваресом

Калеб Плант / фото - Getty Images

Непобежденный чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) назвал сумму, за которую согласиться подраться с звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Цитирует Планта портал BoxingNews24.

Вокруг меня собралась отличная команда. Не думаю, что есть промоутер лучше, чем Эл Хеймон. Очень скоро мы собираемся сесть и все хорошенько обсудить. Эта цифра в 10 млн звучит подходяще, ну или что-то около этого. Но в чем я точно знаюсь лучше, так это в боях».