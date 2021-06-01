Плант – о бое с Альваресом: «Чувствую, что в скором времени наши команды решат все вопросы»
Плант: «Я не уважаю боксерские навыки Канело»
Чемпион IBF раскритиковал звездного мексиканца
22:57
Калеб Плант / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии IBF во втором среднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 КO) высказался в адрес обладателя титулов WBA, WBC и WBO Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и его боксерского мастерства.
Цитирует американца Ringtv.com.
«В бою с Сондерсом на моей карте Канело вел 5-3 по раундам. Сондерс был размашист и неосторожен, и наткнулся на сильный контрудар. От Альвареса я не увидел ничего нового, он делал все, о чем я знал итак. И мой план на бой с ним не меняется. Я знаю, что уйду с ринга с поднятой рукой. Я не из этих бойцов британского уровня, я способен делать в ринге все, боксировать в любой манере. Статистика Compubox говорит, что я пропускаю меньше всех бойцов дивизиона. Соперники Канело выходят на ринг проигравшими, сдавшимися. Я не знаю, в чем дело, но знаю за себя. Я уважаю Сауля как мужчину, но не уважаю его навыки бокса. Во втором среднем весе никто, кто бы он ни был, не способен меня одолеть».
Накануне Плант назвал сумму, за которую согласиться выйти в ринг со звездным мексиканцем.
Комментарии 0