Планту к бою за статус абсолютного чемпиона с Альваресом помогает готовиться член «Зала славы»

Калеб Плант / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант (21-0, 12 KO) заручился поддержкой члена «Зала славы» и чемпиона мира в двух весовых категориях Андре Уорда для подготовки к бою с лидером pound-for-pound Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO):



Иду за головой, а не чтобы кому-то угодить.

Aiming right for the head not aiming to please. UNDISPUTEDxUNDISPUTED @andreward pic.twitter.com/aJ8TXz23lr