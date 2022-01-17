Сыновья Усика тренируются под руководством наставника Беринчика
Под трек на украинском. Усик зажигательным танцем отметил свое 35-летие
Украинскому чемпиону приготовили шикарный торт на юбилей
17 января 22:54
Фото: Matchroom
Сегодня, 17 января, свое 35-летие отмечает обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO).
И, стоит отметить, веселиться украинец умеет. Усик станцевал под трек на украинском, когда ему выносили шикарный торт в честь его юбилея:
Счастливого дня рождения.
Напомним, что сыновья Усика занимаются боксом у тренера Дениса Беринчика (16-0, 9 KO).
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