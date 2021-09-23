﻿Поединок между Лопесом и Камбососом не перенесут

Организаторы уже начали продажу билетов





Поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) не будет перенесен. Об этом сообщил в Twitter авторитетный журналист Майк Коппинджер.



По словам журналиста, на бой уже начали продавать билеты.

«Бой Теофимо Лопес – Джордж Камбосос за чемпионство в легком весе по-прежнему назначен на 4 октября в Hulu Theater в MSG, и билеты уже в продаже. Triller хотели перенести бой на 16 октября в Barclays Center в Бруклине, но Лопес не заинтересован в переносе».

Напомним, ранее Лопес заявил, что подаст в суд на Triller, если бой с Камбососом перенесут.



