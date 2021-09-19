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Менеджер Лопеса объяснил, почему реванш с Ломаченко не в приоритете для Теофимо

Американцу все сложнее укладываться в лимит легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
11:27
Менеджер Лопеса объяснил, почему реванш с Ломаченко не в приоритете для Теофимо
Фото: boxingnewsonline

Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), рассказал, как в команде американца относятся к идее реванша против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Если мы сделаем реванш с Ломаченко… Мы не можем ждать его вечно. Нам нужно подниматься выше. Поэтому такие разные нюансы оказывают влияние на то, кто будет следующим.

Этот бой не приоритетный в списке Теофимо. Я думаю, больше из-за веса, чем из-за всего остального. Я не думаю, что он в состоянии делать 61 кг вечно».


Следующий бой Лопес проведет 4 октября против австралийского претендента Джорджа Камбососа. Ломаченко в декабре подерется с бывшим соперником Теофимо.

Напомним, сам Лопес не заинтересован в реванше с Ломаченко.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Комментарии 1

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19 сентября 2021г. 13:47
Да это всё дешевые отмазки, для бабушек на лавочке. С Камбососом бой проводит в этом весе, а видите ли закрыть принципиальный вопрос, который остался недосказанным, для всех фанатов бокса, так тут сразу переходим в следующие весы. Ну бред же
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