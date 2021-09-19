По соперникам Лопеса. Ломаченко в конце 2021 года проведет бой с Комми
Менеджер Лопеса объяснил, почему реванш с Ломаченко не в приоритете для Теофимо
Американцу все сложнее укладываться в лимит легкого веса
11:27
Фото: boxingnewsonline
Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), рассказал, как в команде американца относятся к идее реванша против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):
«Если мы сделаем реванш с Ломаченко… Мы не можем ждать его вечно. Нам нужно подниматься выше. Поэтому такие разные нюансы оказывают влияние на то, кто будет следующим.
Этот бой не приоритетный в списке Теофимо. Я думаю, больше из-за веса, чем из-за всего остального. Я не думаю, что он в состоянии делать 61 кг вечно».
Следующий бой Лопес проведет 4 октября против австралийского претендента Джорджа Камбососа. Ломаченко в декабре подерется с бывшим соперником Теофимо.
Напомним, сам Лопес не заинтересован в реванше с Ломаченко.