Менеджер Лопеса объяснил, почему реванш с Ломаченко не в приоритете для Теофимо

Американцу все сложнее укладываться в лимит легкого веса

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Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), рассказал, как в команде американца относятся к идее реванша против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Если мы сделаем реванш с Ломаченко… Мы не можем ждать его вечно. Нам нужно подниматься выше. Поэтому такие разные нюансы оказывают влияние на то, кто будет следующим. Этот бой не приоритетный в списке Теофимо. Я думаю, больше из-за веса, чем из-за всего остального. Я не думаю, что он в состоянии делать 61 кг вечно».

Следующий бой Лопес проведет 4 октября против австралийского претендента Джорджа Камбососа. Ломаченко в декабре подерется с бывшим соперником Теофимо.

Напомним, сам Лопес не заинтересован в реванше с Ломаченко.