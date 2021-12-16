Варгас: «Победа над Пакьяо придаст Угасу уверенности»
Поединок Варгас – Смит состоится 5 февраля
Экс-чемпион мира не выходил в ринг почти 2 года
15:38
Варгас и Смит / Фото - worldinsport.comОбнародована возможная дата поединка между экс-чемпионом мира в двух дивизионах Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО) и бывшим обладателем титулов в первом среднем весе Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО).
Как сообщает в Twitter инсайдер Дэн Рафаэль, что бой состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, где единогласным решением судей проиграл Майки Гарсии (40-1, 30 КО).
Что касается Смита, то он в октябре нокаутировал Энтони Фаулера в 8-м раунде.
А тем временем стало известно, что британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) следующий бой проведет 12 февраля в Лондоне (Англия).