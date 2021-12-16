Поединок Варгас – Смит состоится 5 февраля

Экс-чемпион мира не выходил в ринг почти 2 года

Варгас и Смит / Фото - worldinsport.com

Обнародована возможная дата поединка между экс-чемпионом мира в двух дивизионах(29-3-2, 11 КО) и бывшим обладателем титулов в первом среднем весе(30-3-1, 17 КО).Как сообщает винсайдер, что бой состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).Напомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, где единогласным решением судей проиграл(40-1, 30 КО).Что касается Смита, то он в октябре нокаутировалв 8-м раунде.А тем временем стало известно, что британский супертяжеловес