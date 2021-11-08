Пока Усик наслаждается отдыхом в статусе чемпиона, Джошуа уже начал подготовку к реваншу

Бой супертяжей должен пройти весной следующего года

Джошуа и Усик / Фото: Matchroom

Промоутеры топов супертяжелого веса Эдди Хирн и Александр Красюк синхронно ответили в своих Instagram на вопросы о подготовке к реваншу своих главных активов Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Хирн

Весной должен пройти поединок. Подготовка уже началась.

Красюк

До конца года Усик уже должен начать готовиться к реваншу.

Напомним, что поединок может пройти и в Украине, но нужно решить некоторые вопросы.