Усик приедет на бой Ломаченко с Комми
Пока Усик наслаждается отдыхом в статусе чемпиона, Джошуа уже начал подготовку к реваншу
Бой супертяжей должен пройти весной следующего года
17:20
Джошуа и Усик / Фото: Matchroom
Промоутеры топов супертяжелого веса Эдди Хирн и Александр Красюк
синхронно ответили в своих Instagram на вопросы о подготовке к реваншу своих главных активов Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Хирн
Весной должен пройти поединок. Подготовка уже началась.
Красюк
До конца года Усик уже должен начать готовиться к реваншу.
Напомним, что поединок может пройти и в Украине, но нужно решить некоторые вопросы.