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Помимо остальных поясов. На кону поединка Пакьяо – Спенс будет стоять титул чемпиона The Ring

Легендарный филиппинец может снова записать свое имя в истории бокса


Бокс Профессиональный бокс
09:22
Помимо остальных поясов. На кону поединка Пакьяо – Спенс будет стоять титул чемпиона The Ring
Спенс и Пакьяо / Фото - si.com
Победитель поединка между чемпионом WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) и обладателем титула WBA «в отпуске» Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) станет новым чемпионом The Ring в полусреднем дивизионе. 

Такое решение приняла редколлегия журнала. Согласно правилам за вакантный титул The Ring должны боксировать первый и второй номера рейтинга, однако бой Спенса и чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), занимающего второе место, вряд ли состоится, поэтому редколлегия издания решила, что третий номер рейтинга Пакьяо достоин боксировать за титул. Об этом в интервью ESPN сообщил исполнительный редактор The Ring Том Грэй

«Как и любой поклонник бокса, я ждал с нетерпением боя Спенс – Кроуфорд, но он представляется все менее и менее вероятным. У поклонников бокса есть тенденция искать виноватых, но мне это совершенно не важно. Они оба отличные боксеры одного веса, и к этому моменту у нас могла бы быть уже трилогия Спенс-Кроуфорд. Пакьяо – это один из величайших боксеров всех времен, который постоянно конкурировал с сильнейшими боксерами многих весовых категорий на протяжении двух десятилетий. Спенс в данный момент – это один из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, и его талант неоспорим. Это отличный бой, с нетерпением ожидаемый всем миром. Пусть победит сильнейший».


Отметим, что титул чемпиона The Ring в полусреднем весе является вакантным с сентября 2015 года, когда от него отказался Флойд Мейвезер-младший. Пакьяо уже владел титулами The Ring в полулегком, первом легком и первом полусреднем весе, и если он победит Спенса, то станет первым истории чемпионом The Ring в четырех весовых категориях.

Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Владимир Кириченко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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