Портер: «Лопес должен переосмыслить определенные вещи и успокоиться»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте признался, что опасается за то, как Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) поведет себя после первого поражения в карьере.

Конечно же, поражение ударит по его самолюбию, и ему определенно потребуется какое-то время на то, чтобы оправиться. И он должен быть честен по отношению к себе.

Думая об этой ситуации, я вспоминаю об Эдриене Бронере. В тот момент, когда ему необходимо было перестроиться, он оказался неспособен на это».