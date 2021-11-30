Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Лопес должен переосмыслить определенные вещи и успокоиться»
«Шоутайм» опасается за то, как американец поведет себя после первого поражения в карьере
30 ноября 22:50
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте признался, что опасается за то, как Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) поведет себя после первого поражения в карьере.
«Он должен переосмыслить определенные вещи и успокоиться. И вернуться к тому делу, которое он так любит.
Конечно же, поражение ударит по его самолюбию, и ему определенно потребуется какое-то время на то, чтобы оправиться. И он должен быть честен по отношению к себе.
Думая об этой ситуации, я вспоминаю об Эдриене Бронере. В тот момент, когда ему необходимо было перестроиться, он оказался неспособен на это».