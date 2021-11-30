Портер: «Лопес ошибочно посчитал, что успеет попасть по Камбососу раньше»

Фото: boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-4-1, 17 КО), рассуждая на своем еженедельном YouTube-подкасте о нашумевшем поединке легковесов Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), пришел к выводу, что американец недооценил соперника.

Худшее, что вы можете сделать – это в стартовом раунде пойти на соперника так, как это сделал Теофимо. Потому что ваш соперник находится на пике в этот момент. Его рефлексы, выносливость, координация – все находится на максимуме.

И это не то же самое, что и бой супертяжеловесов. Там у вас бывает встреча быстрых парней с парнями помедленнее. Лопес же посчитал, что успеет попасть по Камбососу раньше. И он поплатился за это».