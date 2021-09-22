Портер назвал крупнейшую победу в карьере

«Шоутайм» вспомнил поединок, в котором у него не было права на ошибку

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) назвал во время именного YouTube-подкаста, по его мнению, свою крупнейшую победу в карьере.

«Бой против Дэнни [Гарсии] был особенным, поскольку на кону стоял вакантный пояс WBC. Мы оба, без сомнений, уступили Киту Турману, хоть его бой и получился на бумаге ближе, чем я считал. Мой же поединок был по-настоящему близким. Это одна из тех ситуаций, где у вас нет права на ошибку. И да, я считаю это выступление крупнейшей победой в карьере. Хотя у меня бывали и лучшие бои».

Шон Портер высказался о своем отношении к поражениям в боксе.