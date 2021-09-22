Портер: «С годами я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете»
Портер назвал крупнейшую победу в карьере
«Шоутайм» вспомнил поединок, в котором у него не было права на ошибку
22:00
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) назвал во время именного YouTube-подкаста, по его мнению, свою крупнейшую победу в карьере.
«Бой против Дэнни [Гарсии] был особенным, поскольку на кону стоял вакантный пояс WBC. Мы оба, без сомнений, уступили Киту Турману, хоть его бой и получился на бумаге ближе, чем я считал. Мой же поединок был по-настоящему близким.
Это одна из тех ситуаций, где у вас нет права на ошибку. И да, я считаю это выступление крупнейшей победой в карьере. Хотя у меня бывали и лучшие бои».
Шон Портер высказался о своем отношении к поражениям в боксе.
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