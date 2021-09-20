Портер: «Не думаю, что Кроуфорду приходилось встречаться с соперником моего уровня»

«Шоутайм» поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка со звездным соотечественником

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе, звездным соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO).

«Шоутайм» уверен, что сможет контролировать ход поединка и в конечном итоге одержать победу.

Портера цитирует ресурс boxing247.com:

«Вы увидите, как один человек будет контролировать бой, и это буду я. Те люди, которые не верят моим словам, могу сказать, пусть посмотрят мои поединки против Эррола Спенса, Кита Турмана, Дэнни Гарсии. Я действительно вижу, что могу поставить Кроуфорда в неловкое положение, как сделал это с Эрролом Спенсом в свое время. Он окажется в ситуации, в которой никогда не был. Я заставлю его реагировать на мои обманные движения, буду подавлять его и в конечном итоге – остановлю. Я не думаю, что Кроуфорду в профессиональном боксе приходилось встречаться с соперником моего уровня».

Шон Портер заявил, что предстоящий поединок с Теренсом Кроуфордом – крупнейший бой в его карьере.