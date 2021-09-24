Портер: «Усик побьет Джошуа, а потом все вспомнят, что я побеждал Александра»
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
«Шоутайм» высказался о шансах «Бронзового Бомбардировщика» в трилогии с «Цыганским Королем»
08:25
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) высказался в рамках именного YouTube-подкаста о шансах своего земляка и супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в трилогии с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
«Уайлдер должен выйти на бой с тактикой. Я считаю, что ее отсутствие и является его слабым местом. Люди говорят о том, что он не умеет использовать ринг, не знает, как работать джебом… но ему нужна именно стратегия.
У того же Тайсона Фьюри был поставленный план на реванш. И Уайлдер оказался не готов к нему. Однако не стоит ожидать его обновленную версию в трилогии. План – вот, что ему нужно».
Шон Портер назвал свою крупнейшую победу в карьере.
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