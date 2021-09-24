Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) высказался в рамках именного YouTube-подкаста о шансах своего земляка и супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в трилогии с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

У того же Тайсона Фьюри был поставленный план на реванш. И Уайлдер оказался не готов к нему. Однако не стоит ожидать его обновленную версию в трилогии. План – вот, что ему нужно».