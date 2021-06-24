Коментатор и аналитик ESPN сравнил Ломаченко и Накатани
Портер: «Я хочу, чтобы Ломаченко победил Накатани, но это будет тяжелый бой»
Американец дал прогноз на поединок легковесов
09:18
Шон Портер / фото - DAZN
Бывший чемпион мира в полусредней весовой категории Шон Портер () поделился своим мнением о поединке Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Американец рассказал о сильных сторонах японца в эфире подкаста.
«Это тяжелый бой для Ломаченко. Накатани — он высокий, длиннорукий, быстрый боец. У него хороший стиль бокса. Такой, как у азиатских бойцов. Не такой, как у английских бойцов. У английских бойцов передняя рука вытянута. Азиаты делают так же, но их руки повсюду. Я думаю, он будет неудобным для Ломаченко. Я хочу, чтобы победил Ломаченко, я жду этого, но дело в том, как он победит. Если он заставит Накатани выглядеть таким, каким мы его не привыкли видеть, тогда нужно будет повторить бой с Лопесом. Нужно сказать что-то типа: «Эй, Теофимо Лопес, мы должны повторить! Соглашайся!»
Василий ранее уже прибыл в Лас-Вегас.
Напомним, бой Ломаченко и Накатани пройдет в ночь на 27 июня. Онлайн трансляция будет доступна на XSPORT.ua.
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