Бой Кроуфорд – Портер стал ужасающим провалом
Портер: «Я не скажу спасибо отцу за остановку боя с Кроуфордом»
«Шоутайм» высказался о решении Кенни Портера выбросить полотенце в поединке с уроженцем Омахи
26 ноября 22:00
Шон Портер / фото - bleacherreport.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-канале высказался о своем отношении к решению своего отца выбросить полотенце в поединке с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).
«Мы с отцом никогда не говорили об этом [досрочном поражении]. Как не говорили о мировых титулах и о том, сколько заработаем денег. В свое время я сказал ему, что хочу стать профессиональным боксером. А он ответил, что в таком случае поведет мою карьеру, потому что не хочет доверяться людям со стороны.
Я готов поблагодарить его за все, что он сделал. И я говорю не о субботнем вечере, а о том, что я оказался здесь. Он сделал так, чтобы я оказался на этом уровне. Об этом мечтает так много парней, но я достиг этого. И, несмотря на произошедшее, он все еще остается моим отцом».
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