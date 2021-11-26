Портер: «Я не скажу спасибо отцу за остановку боя с Кроуфордом»

Шон Портер / фото - bleacherreport.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-канале высказался о своем отношении к решению своего отца выбросить полотенце в поединке с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

Я готов поблагодарить его за все, что он сделал. И я говорю не о субботнем вечере, а о том, что я оказался здесь. Он сделал так, чтобы я оказался на этом уровне. Об этом мечтает так много парней, но я достиг этого. И, несмотря на произошедшее, он все еще остается моим отцом».