Портер: «Я никогда не хотел быть парнем, который выступает до 40 лет»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) 34-летний американец Шон Портер (31-4-1, 17 КО) прокомментировал Top Rank Boxing свое решение о завершении карьеры.

Когда мы были за кулисами боя Уайлдер – Фьюри 3, к нему подошел парень, который спросил о Канело и сказал, что Андре все еще может подраться с ним. А тот ответил: «Почему я не могу оставить это при себе?» И парень смутился.

Именно об этом я и хочу сказать. Почему я обязан продолжать? Почему я не могу, имея возможность провести еще один бой, уйти? Я подрался со многими отличными парнями, и все, что у меня останется – это мое здоровье.

В свое время я считал, что Эррол Спенс станет моим последним соперником. И это произошло еще в 2017 году, когда он завоевал титул. Но когда я подрался с ним, то понял, что у меня осталось незаконченное дело, и им стал Теренс Кроуфорд. И будь то победа, поражение или ничья… я не хочу становиться гейткипером. И я никогда не хотел быть парнем, который выступает до 40 лет. Поэтому время пришло».