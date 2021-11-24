Портер: «Я впервые смотрел на парня, которого было не сломить, что бы я ни делал»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-4-1, 17 КО), рассуждая на своем YouTube-подкасте о недавнем поражении Теренсу Кроуфорду (38-0, 29 КО), рассказал об особенности уроженца Омахи, с которой впервые столкнулся, несмотря на практически 30-летнюю карьеру в спорте.

Это впервые произошло со мной, но я смотрел на парня, которого было не сломить, что бы я ни делал. Его уверенность никуда не уходила, и это то, с чем я еще никогда не сталкивался в ринге».