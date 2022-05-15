Постельное фото Усика с женой

Супруга боксера поделилась домашним селфи

Александр Усик с женой

Катерина – жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) сегодня отмечает свой 34-ый день рождения, в честь этого брюнетка разместила в соцсетях личное селфи со своим именитым супругом. Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, в какой стране находится украинский супертяж вместе с семьей, по фото видно, что над кроватью в семье боксера висят его чемпионские пояса:

Ранее XSPORT.ua опубликовал обнаженное фото супруги экс-капитана «Динамо», которая менее месяца назад стала мамой.