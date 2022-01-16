Дюбуа дал совет Джошуа, как победить Усика
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Дюбуа приверженец месилова в ринге
11:47
Фото: Boxing Scene
Первый номер рейтинга WBA Даниэль Дюбуа (17-1, 16 KO) в интервью Boxing Social заявил, что ему не нравится стиль чемпиона хэвивейта Александра Усика (19-0, 13 KO):
Усик не из тех ребят, за которыми мне нравится наблюдать. Мне нравятся бойни, война. Но у украинца есть свой стиль, и он эффективен. И знаете, он понимает, как ему побеждать. Классно боксирует, использует углы, пользуется опытом, который у него есть.
Отметим, что в планах Дюбуа поединок с чемпионом WBA Regular, победитель которого станет обязательным претендентом на пояс WBA Super Усика.