Поветкин: «Буду болеть за Усика, и он победит»

Россиянин встречался с Джошуа в 2018 году

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Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Поветкин в Instagram поделился мнением о бое британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Конечно, я буду смотреть бой. Трудно сказать, как я вижу этот поединок. Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверно, сильнее. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьет, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил. Бокс непредсказуемая штуку. Я буду болеть за Усика и думаю, что он победит».

Напомним, в 2018 году Поветкин встречался с Джошуа и проиграл ему техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.