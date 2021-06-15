Поветкин: «Надеюсь, Усик победит Джошуа. Буду болеть за нашего»
Поветкин: «Буду смотреть бой с Джошуа, за Усика буду болеть»
Бывший чемпион мира выразил поддержку украинскому супертяжеловесу
21:21
Александр Поветкин / Фото - sport.ruЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе россиянин Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) во время прямого эфира в Instagram заявил, что будет поддерживать украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО) в возможном поединке с обладателем титулов по версиям по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Усику привет, хороший парень, хороший боксер. Всем ребятам из Украины привет, все славяне. Буду смотреть бой с Джошуа, за Усика буду болеть, конечно. Не знаю кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет».
Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».