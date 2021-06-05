Поветкин: «Мне бы хотелось провести еще один бой с Уайтом»

Россиянин хотел бы провести третий бой с британцем

Александр Поветкин / фото - RingSide24

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин в интервью телеканалу Бокс ТВ заявил, что перед уходом на «пенсию» хотел бы провести третий бой с Диллианом Уайтом.

«Конечно, мне бы хотелось провести еще один бой с Диллианом Уайтом, если получится. Хочется подраться с хорошим боксером, который в рейтинге, который входит в топ. Столько вопросов мне задаете, елки-палки. Я думаю, вы тоже выйдете на ринг, если вам предложат хорошие деньги. Я посмотрю сейчас на свое состояние, что мне скажут врачи. От этого будет зависеть».

Напомним, ранее Поветкин высказался о бое Мейвезера и Пола.