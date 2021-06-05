«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
Поветкин: «Мне бы хотелось провести еще один бой с Уайтом»
Россиянин хотел бы провести третий бой с британцем
13:59
Александр Поветкин / фото - RingSide24
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин в интервью телеканалу Бокс ТВ заявил, что перед уходом на «пенсию» хотел бы провести третий бой с Диллианом Уайтом.
«Конечно, мне бы хотелось провести еще один бой с Диллианом Уайтом, если получится. Хочется подраться с хорошим боксером, который в рейтинге, который входит в топ.
Столько вопросов мне задаете, елки-палки. Я думаю, вы тоже выйдете на ринг, если вам предложат хорошие деньги. Я посмотрю сейчас на свое состояние, что мне скажут врачи. От этого будет зависеть».
Напомним, ранее Поветкин высказался о бое Мейвезера и Пола.
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