«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
Поветкин: «Не считаю, что Джошуа фаворит в бою против Усика»
Российский супертяжеловес отметил боксерские навыки украинца
14:21
Александр Поветкин / Фото - InstagramЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО) высказался относительно возможного поединка между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Не считаю Джошуа явным фаворитом противостояния. Саша – очень хороший боксер, хорошо чувствует дистанцию. Посмотрим. Я думаю, шансы пятьдесят на пятьдесят».
Накануне промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что они близки к подписанию контракта на бой с украинским боксером.
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