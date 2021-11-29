Поветкин поддержал бой Рой Джонс – Емельяненко

Александр отметил, что такой бой поможет развитию бокса





Александр Поветкин / Фото: Коммерсантъ

Олимпийский чемпион по боксу и топовый в прошлом супертяжеловес в профи Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Ушатайка позитивно оценил возможный поединок между легендарным боксером Роем Джонсом и легендой MMA Федором Емельяненко.



«Если это поможет развитию бокса, то почему нет? Федор Емельяненко – красавчик в своем виде спорта: чемпион, молодец. Рой Джонс тоже, как я считаю, величайший боксер».

Напомним, ранее Поветкин заявил, что ему бы не хотелось завершать карьеру.



