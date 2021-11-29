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Поветкин поддержал бой Рой Джонс – Емельяненко

Александр отметил, что такой бой поможет развитию бокса

Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 22:55
Поветкин поддержал бой Рой Джонс – Емельяненко
Александр Поветкин / Фото: Коммерсантъ

Олимпийский чемпион по боксу и топовый в прошлом супертяжеловес в профи Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Ушатайка позитивно оценил возможный поединок между легендарным боксером Роем Джонсом и легендой MMA Федором Емельяненко.

«Если это поможет развитию бокса, то почему нет?

Федор Емельяненко – красавчик в своем виде спорта: чемпион, молодец. Рой Джонс тоже, как я считаю, величайший боксер».

Напомним, ранее Поветкин заявил, что ему бы не хотелось завершать карьеру.


Карен Агабекян
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Теги

Александр Поветкин Федор Емельяненко Рой Джонс-младший

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