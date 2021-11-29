Поветкин: «С Усиком у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер»
Поветкин поддержал бой Рой Джонс – Емельяненко
Александр отметил, что такой бой поможет развитию бокса
29 ноября 22:55
Александр Поветкин / Фото: Коммерсантъ
Олимпийский чемпион по боксу и топовый в прошлом супертяжеловес в профи Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Ушатайка
позитивно оценил возможный поединок между легендарным боксером Роем Джонсом и легендой MMA Федором Емельяненко.
«Если это поможет развитию бокса, то почему нет?
Федор Емельяненко – красавчик в своем виде спорта: чемпион, молодец. Рой Джонс тоже, как я считаю, величайший боксер».
Напомним, ранее Поветкин заявил, что ему бы не хотелось завершать карьеру.