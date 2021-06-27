Ломаченко получил рассечение после столкновения с Накатани
Пожали руки. Отец Лопеса эмоционально говорил с Климасом о реванше сына с Ломаченко
Но Теофимо сначала нужно побить Камбососа
09:23
Теофимо Лопес с отцом / ФОТО: Top Rank
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший после боя Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и японца Масайоши Накатани (19-2, 10 КО) эмоционально пообщался с менеджером украинца и пожал ему руки.
Лопес дал понять, что хочет сделать реванш с Ломаченко.
«Мы должны организовать этот бой!»
Напомним, Ломаченко выиграл техническим нокаутом у Накатани.
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