Президент WBC: «Бетербиев стал бы очень сильной угрозой для наследия Альвареса»
Президент Showtime назвал имена возможных соперников для Альвареса
Канело имеет право выбора
14:27
Сауль Альварес / Фото - cbssports.comПрезидент телеканала Showtime Стивен Эспиноза назвал имена потенциальных оппонентов для абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
Цитирует функционера boxingnews24.com.
«Как по мне, два самых интересных боя для Канело – это Джермалл Чарло и Давид Бенавидес. Конечно, мы называли их имена команде Альвареса, и у них присутствует интерес. В этом году Канело оставался активным. Я ожидаю, что он достаточно быстро проведет следующий бой. Круто работать с Канело. У него опытная команда, и они знают, чего хотят. В этом заключается большая разница. Они провели много больших событий, вели дела со многими разными людьми. На данном этапе своей карьеры Канело заслуживает возможности выбирать себе бои. Мы с удовольствием сотрудничаем с его опытной командой».
Накануне Альварес в 11-м раунде нокаутировал Калеба Планта, завоевав титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.