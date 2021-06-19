Президент Top Rank: «Иноуэ – самый захватывающий боец со времен Пакьяо»

Тодд Дюбеф нахваливает своего подопечного

Тодд Дюбеф / фото - Getty Images

Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о боксерских навыках одного из лидеров рейтинга P4P, японского суперлегковеса Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО). В интервью порталу Sky Sports Дюбер назвал Иноуэ самым зрелищным бойцом со времен топового Мэнни Пакьяо.

«Когда я смотрю на него, то теряю дар речи. Я в этом бизнесе с 1993 года, но я просто не в силах понять, как он сочетает эту скорость, силу в обеих руках и IQ. Он столь же привлекателен, как и все бойцы из Азии которые пробиваются на боксерский рынок США. И он самый захватывающий боец со времен Пакьяо».

Напомним, следующим соперником Иноуэ станет филиппинец Майкл Дасмаринас.

Следите за боем Иноуэ – Дасмаринас в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.