Президент WBC комплементарно высказался о Виталии Кличко

Маурисио Сулейман оценил и политическую карьеру бывшего чемпиона

Маурисио Сулейман / Фото: skysports.com

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в очередной раз поделился мнением о карьере бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко:

«Впервые Виталий завоевал титул нашей организации в 2004 году, а завершил карьеру в 2012. Из 45 боев он 41 выиграл нокаутом. После выдающейся боксерской карьеры, он стал успешным политиком, мэром Киева – столицы Украины»

Сулейман всегда очень комплементарно отзывается о Кличко-старшем. В принципе, президент WBC вообще редко критикует боксеров, напротив, он постоянно раздает свои титулы направо и налево, а недавно даже инициировал создание новой весовой категории, в которой уже есть официальный претендент на титул WBC.