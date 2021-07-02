Бывший тренер Кличко: «Недолюбливал Фьюри из-за боя с Володей. Но теперь понимаю, какой он красавец»
Президент WBC комплементарно высказался о Виталии Кличко
Маурисио Сулейман оценил и политическую карьеру бывшего чемпиона
20:50
Маурисио Сулейман / Фото: skysports.com
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в очередной раз поделился мнением о карьере бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко:
«Впервые Виталий завоевал титул нашей организации в 2004 году, а завершил карьеру в 2012. Из 45 боев он 41 выиграл нокаутом. После выдающейся боксерской карьеры, он стал успешным политиком, мэром Киева – столицы Украины».
Сулейман всегда очень комплементарно отзывается о Кличко-старшем. В принципе, президент WBC вообще редко критикует боксеров, напротив, он постоянно раздает свои титулы направо и налево, а недавно даже инициировал создание новой весовой категории, в которой уже есть официальный претендент на титул WBC.