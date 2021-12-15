Третий поединок между Фьюри и Уайлдером – лучший бой 2021 года по версии WBC
Президент WBC назвал самый интересный нетитульный бой в супертяжелом весе
Маурисио Сулейман хотел бы провести этот поединок в Мехико
15 декабря 13:18
Фото: Getty Images
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман хотел бы организовать бой Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) против Энди Руиса-младшего (34-2, 22 КО). Слова Сулеймана приводит boxingscene.com:
«Этот бой был бы прекрасным, и он вписывается в планы для Мехико. Мы намерены вернуться в нашу столицу с большим ивентом. В Мехико всегда проходили крупные поединки, но в последние годы в городе не было больших вечеров бокса. Так что действительно поединок Энди Руиса против Уайлдера был бы замечательным.
Бой Уайлдер – Руис, вероятно, самый интересный нетитульный поединок в супертяжелом весе в данный момент. Уайлдер - взрывной боксер, а Энди Руис – мексиканский боец, который создал один из крупнейших апсетов в истории супертяжелого дивизиона. Руиса очень поддерживают мексиканские фанаты, и я бы хотел увидеть его в Мехико».
Ранее Сулейман рассказал о пользе франчайзингового пояса WBC.