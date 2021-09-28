Президент WBC не уверен, что Джошуа захочет реванша с Усиком: «Я вижу его очень деморализованным»

Маурисио Сулейман прокомментировал победу украинца над AJ

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу нового чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (19-0-0, 13 KO) над Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).

Функционер похвалил украинца и выразил сомнение в том, что британец захочет активировать опцию реванша после такого очевидного поражения.

Сулеймана цитирует портал worldboxingnews.net:

«В субботу в Англии произошла большая неожиданность, когда украинский герой Александр Усик победил признанного фаворита Энтони Джошуа на стадионе, переполненном тысячами фанатов. Все это было частью искусной стратегии, умного бокса, скорости и храбрости, которые Усик использовал, чтобы завоевать титулы WBO, IBF и WBA. Мало кто давал украинцу шансы на победу, поскольку он поднялся из первого тяжелого веса, а Джошуа считали отличным чемпионом. В контракте есть опция реванша, но после боя я вижу Джошуа очень деморализованным. Со временем мы узнаем, хочет он взять реванш или нет».

Эдди Хирн назвал сроки реванша Энтони Джошуа с Александром Усиком.