Линарес: «Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть»
Президент WBO: «Не могу дождаться, когда снова увижу Лому в титульном поединке»
Валькарсель восхищен выступлением украинца против Накатани
12:30
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Президент WBO Пако Валькарсель в своем Twitter заявил, что остался чрезвычайно доволен выступлением экс- чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с японским легковесом Масайоши Накатани
(19-2, 13 KO).
Василий Ломаченко вернулся. Выдающееся выступление. Не могу дождаться, когда снова увижу Лому в титульном бою. Поздравления команде Ломаченко.
Видео нокаута в поединке Ломаченко – Накатани и статистика ударов боя.
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