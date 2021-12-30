«Пробовать никому не советую». Гвоздик признался в употреблении наркотиков

Экс-чемпион рассказал, что пробовал «легкие» в США

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион WBC Александр Гвоздик в интервью Youtube каналу «Остров» рассказал, что, проживая в США, пробовал «легкие» наркотики:



Проживая с 2014 года в Калифорнии то, что называется «легкие» наркотики я тоже неоднократно пробовал. И в целом мое отношение к ним нормальное. Спортсмены тоже люди. Проблема возникает оттого, когда люди начинают это использовать чрезмерно. Зло ли это? Да, наверное. Пробовать никому не советую. Хотя, честно говоря, состояние не такое уж и плохое.

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