Соперник Продана пообещал нокаутировать украинца
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Чемпион IBF International cпрогнозировал результат титульного поединка
08:59
Максим Продан / Фото - tapologyЧемпион мира по версии IBF International в полусреднем дивизионе Максим Продан (19-0-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу «Luckypunchnet» поделился ожиданиями от грядущего боя между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Это событие бывает раз на десять лет. За 24 часа раскупили все билеты на 75-тысячную арену. Здесь наших украинцев очень много, которые придут болеть. Событие такого уровня для Украины было считанные разы. Это останется в истории. Этим нужно гордиться. Мой прогноз – 50 на 50. Если Саня настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку. Но бокс это такая штука, что может прилететь. Тогда у Джошуа тоже есть шанс. Но Саня может дать, у него есть нормальный удар. Здесь 50 на 50, но я всегда топлю за Сашу».
Напомним, 25 сентября Продан проведет бой с албанцем Флориан Марку в андеркарде поединка Усика – Джошуа.
Текстовая онлайн трансляция поединка Продан – Марку будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 20:00.