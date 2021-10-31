Ромеро может отказаться от боя с Дэвисом
Прогрейс готов заменить Ромеро в бою с Дэвисом
Роландо предъявлено обвинение в сексуальном насилии
14:00
Реджис Прогрейс / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) в Twitter сообщил, что готов заменить скандального соотечественника Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), ранее обвиненного в сексуальном насилии, в бою со звездным нокаутером Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO).
«Я подерусь с его мелкой з*дницей на коротком уведомлении. Да, Флойд [Мейвезер] и Леонард [Эллерби] сказали, что им по нраву эта идея, однако мы все знаем, что это д*рьмо. «Танк» не выйдет против элитного бойца на коротком уведомлении. Посмотрим, кого они найдут в ближайшее время».
I’ll fight his lil ass on short notice. Floyd and Leonard both said they love that fight. But we all know that’s bullshit. Tank ain’t fighting no elite fighters anytime soon even on short notice. Let’s see who they gonna find for him https://t.co/tFwACNGU1q— Rougarou (@RPrograis) October 30, 2021
Роландо Ромеро с большой долей вероятности не выступит против звездного соотечественника Джервонты Дэвиса 5-го декабря в Лос-Анджелесе.