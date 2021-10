Прогрейс готов заменить Ромеро в бою с Дэвисом

Реджис Прогрейс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) в Twitter сообщил, что готов заменить скандального соотечественника Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), ранее обвиненного в сексуальном насилии, в бою со звездным нокаутером Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO).

I’ll fight his lil ass on short notice. Floyd and Leonard both said they love that fight. But we all know that’s bullshit. Tank ain’t fighting no elite fighters anytime soon even on short notice. Let’s see who they gonna find for him https://t.co/tFwACNGU1q