Промоутер: «Бой Дэвиса и Ромеро закончится жестоким нокаутом»

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Промоутер Леонард Эллерби, анонсируя на вступительной пресс-конференции чемпионский поединок американских легковесов Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV признался, что ожидает досрочного завершения.

Без сомнений, сейчас Джервонта Дэвис – самый захватывающий боец в мире. И он один из лучших. В то время как Ролли является королем подколов, и он уже немало наговорил, за что «Танк» попытается отплатить. Ролли – очень взрывной боец, и он никогда не пытается заполучить судейское решение. И он никогда не теряет уверенности в себе».