Промоутер: «Бой Дэвиса и Ромеро закончится жестоким нокаутом»
Промоутер Леонард Эллерби, анонсируя на вступительной пресс-конференции чемпионский поединок американских легковесов Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV признался, что ожидает досрочного завершения.
«Не хочу сравнивать бойцов, но я и в самом деле считаю, что этот бой станет отсылкой к противостоянию Хаглера и Хернса, в котором не было ничего, кроме ударов, а затем жестокого нокаута.
Без сомнений, сейчас Джервонта Дэвис – самый захватывающий боец в мире. И он один из лучших. В то время как Ролли является королем подколов, и он уже немало наговорил, за что «Танк» попытается отплатить. Ролли – очень взрывной боец, и он никогда не пытается заполучить судейское решение. И он никогда не теряет уверенности в себе».
Джервонта Дэвис проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
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