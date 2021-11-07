Усик: «В деньгах в спорте нет ничего плохого»
Промоутер: «Бой Усика с Джошуа – успех с финансовой точки зрения»
Красюк рассказал, сколько ожидается покупок PPV
16:47
Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions
Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) Александра Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice рассказал о финансовой составляющей титульного поединка подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Для подведения окончательных итогов необходимо полгода, а для предварительных – 60 дней. У нас есть понимание. Цифры от продаж билетов понятны – несколько миллионов фунтов стерлингов, меньше десяти. Мы понимаем, что в Великобритании было куплено порядка 1 миллиона PPV (стоимость просмотра на Sky около 25 фунтов стерлингов – XSPORT).
Если эти цифры соответствуют реальности, то это успех. Это больше, чем было заложено в изначальном плане.
Усик рассказал о ритуале, который проводит перед каждым боец.
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