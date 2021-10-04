Промоутер детально рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа
Генеральный директор K2Promotions Александр Красюк рассказал в интервью Youtube каналу BoxOffice, из чего состоит гонорар чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) за бой с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
У нас было две опции: зафиксировать гонорар – риск, на который согласен пойти Эдди Хирн, – либо динамический вариант. Он обеспечил нам простые переговоры и взаимную мотивацию. Разделение гонораров и прибыли. Шоу очень масштабное, однозначно прибыльное. Взяли за основу распределение гонораров 80 % на 20 %, немножко передвинули эти цифры. Доходная часть будет между нами перераспределена.
Большая часть (около 80 %) составляет PPV в Великобритании. Цена боя была 25 фунтов стерлингов (около 900 гривен). Второй пункт – всемирные телевизионные права. Поскольку у Matchroom хорошие отношения с DAZN, на ней проходили трансляции для большей части мира. Это динамическая цифра и она зависела от количества новых подписчиков вследствие проведения этой трансляции. Также радиовещание, но это небольшая доля. Затем билеты – несколько миллионов фунтов стерлингов вал должен составить. И еще часть от спонсоров.
Основные расходы – помещение, андеркард и промо. Не раньше чем через несколько месяцев мы с Хирном будем знать полную картину. Предварительная информация у нас будет через несколько недель.
Также Красюк рассказал о сроках реванша Усика и Джошуа.