Промоутер: «Дэвис к черту вырубит Кита Турмана»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Маккензи Макдональд - Ник Киргиос 2:0 Окончен
22:45 Рейлли Опелька - Даниел Элахи Галан Риверос 2:0 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:05 Кэти Макнейли - Слоан Стивенс 0:2 Окончен
21:00 Магда Линетте - Петра Мартич 2:0 Окончен
WTA 2021 (Cluj-Napoca, Romania)
Календарь Таблица
16:30 Леся Цуренко - Сион Мендес 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Теннис (4 события из 35) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
22:15 Элисе Мертенс - Кристина Младенович -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris -:- Запланирован

Промоутер: «Дэвис к черту вырубит Кита Турмана»

У Джервонты ждут звонок от полусредневеса

Бокс Профессиональный бокс
3 августа 19:40
Промоутер: «Дэвис к черту вырубит Кита Турмана»
Джервонта Дэвис / Фото: AP

Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби заявил, что готов сделать чемпиону в трех весах Джервонте Дэвису (25-0, 24 КО) бой против полусредневеса Кита Турмана (29-1, 22 КО), сообщает boxingnews24.com.

«Танк» не полусредневес и Кит может надрать ему задницу. Я очень уважаю Кита, и могу организовать этот поединок в течение двух секунд. Хотя... «Танк» нокаутирует к черту Турмана! Поверьте мне, если он серьезен – в чем я сильно сомневаюсь, Все дело в быстром телефонном звонке. Здесь вопрос наносекунд. «Танк» к черту вырубит его».

Напомним, ранее Майки Гарсия заявил, что готов к поединку с Дэвисом.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кит Турман Джервонта Дэвис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло
Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 19:50
Лобов: «Бой с Беринчиком мне даст поединки с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом»
Эксклюзив Лобов: «Бой с Беринчиком мне даст поединки с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 18:59
1
Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом
Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 12:40
Турман: «Пакьяо постарел и стал медленнее»
Турман: «Пакьяо постарел и стал медленнее»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 22:57
Лома в списке, но не первый. Топ-5 легковесов от Роберта Гарсии
Лома в списке, но не первый. Топ-5 легковесов от Роберта Гарсии
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 10:27
Тейлор: «Как по мне, Дэвис – мелкая пи**а»
Тейлор: «Как по мне, Дэвис – мелкая пи**а»
Бокс Профессиональный бокс
17 июля 09:39

Новости: Бокс

Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Токио-2020
10:47
Джошуа: «Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко»
Джошуа: «Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко»
Профессиональный бокс
10:04
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Токио-2020
09:56
Стало известно, в каком весе могут подраться Бивол и Альварес
Стало известно, в каком весе могут подраться Бивол и Альварес
Профессиональный бокс
09:40
Хижняк с огромнейшими проблемами прошел в финал Токио-2020
Хижняк с огромнейшими проблемами прошел в финал Токио-2020
Токио-2020
09:29
Спенс: «Желаю Кроуфорду всего наилучшего»
Спенс: «Желаю Кроуфорду всего наилучшего»
Профессиональный бокс
4 августа 20:30
Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа
Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
4 августа 19:42
Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом
История
Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом
Профессиональный бокс
4 августа 18:45
Билеты на бой Усик – Джошуа были распроданы за сутки
Билеты на бой Усик – Джошуа были распроданы за сутки
Профессиональный бокс
4 августа 18:02
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости