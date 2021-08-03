Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло
Промоутер: «Дэвис к черту вырубит Кита Турмана»
У Джервонты ждут звонок от полусредневеса
3 августа 19:40
Джервонта Дэвис / Фото: AP
Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби заявил, что готов сделать чемпиону в трех весах Джервонте Дэвису (25-0, 24 КО) бой против полусредневеса Кита Турмана (29-1, 22 КО), сообщает boxingnews24.com.
«Танк» не полусредневес и Кит может надрать ему задницу. Я очень уважаю Кита, и могу организовать этот поединок в течение двух секунд. Хотя... «Танк» нокаутирует к черту Турмана! Поверьте мне, если он серьезен – в чем я сильно сомневаюсь, Все дело в быстром телефонном звонке. Здесь вопрос наносекунд. «Танк» к черту вырубит его».
Напомним, ранее Майки Гарсия заявил, что готов к поединку с Дэвисом.