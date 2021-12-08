Запутался в показаниях? Дэвис высказался по поводу травмированной руки в бою с Крусом
Промоутер: «Дэвис вынесет задницу Райана Гарсии с ринга»
Но у Джервонты не хотят давать бой проспекту
07:49
Джервонта Дэвич / Фото: MARCA
Промоутер регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО) Леонард Эллерби высказался о вызове от Райана Гарсии (21-0, 18 КО).
«Он снова взялся за свое!? Думаю, что нужно Райану Гарсии, так это вернуть свою задницу на ринг. Хватит болтать, просто тащи свою задницу на ринг!
Я гарантирую, он не получит бой против «Танка». Дэвис вынесет его задницу с ринга! Поверьте мне. Его задница вылетит за канаты. «Танк» побьет всех этих парней».
Напомним, Дэвис ранее провел неубедительный поединок против Исаака Круса, где выиграл решением судей.