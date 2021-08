Промоутер Диаса опроверг повторный слух о бое с Хэйни

Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Оскар Де Ла Хойя, промоутер американского легковеса Джозефа Диаса (32-1-1, 15 KO), опроверг заявление британского коллеги Эдди Хирна о том, что он сойдется с обладателем титула WBC и соотечественником Дэвином Хэйни (26-0-0, 15 KO) в конце осени.

По словам Хирна, он уже наметил с Golden Boy начало переговоров.

No truth on @JosephDiazJr negotiating or fighting @Realdevinhaney .