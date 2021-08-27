Де Ла Хойя раскрыл странную причину возвращения в бокс и назвал имена следующих соперников
Промоутер Диаса опроверг повторный слух о бое с Хэйни
Оскар Де Ла Хойя назвал следующего соперника своего подопечного
12:00
Джозеф Диас / фото - boxingscene.com
Оскар Де Ла Хойя, промоутер американского легковеса Джозефа Диаса (32-1-1, 15 KO), опроверг заявление британского коллеги Эдди Хирна о том, что он сойдется с обладателем титула WBC и соотечественником Дэвином Хэйни (26-0-0, 15 KO) в конце осени.
По словам Хирна, он уже наметил с Golden Boy начало переговоров.
«Это неправда, «Джо-Джо» Диас не договаривается о поединке с Дэвином Хэйни».
No truth on @JosephDiazJr negotiating or fighting @Realdevinhaney .— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 27, 2021
Позже Де Ла Хойя ретвитнул комментарий, согласно которому следующим соперником Диаса станет Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO).
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