Промоутер Диаса опроверг повторный слух о бое с Хэйни

Оскар Де Ла Хойя назвал следующего соперника своего подопечного

Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Оскар Де Ла Хойя, промоутер американского легковеса Джозефа Диаса (32-1-1, 15 KO), опроверг заявление британского коллеги Эдди Хирна о том, что он сойдется с обладателем титула WBC и соотечественником Дэвином Хэйни (26-0-0, 15 KO) в конце осени.

По словам Хирна, он уже наметил с Golden Boy начало переговоров.

«Это неправда, «Джо-Джо» Диас не договаривается о поединке с Дэвином Хэйни».

No truth on @JosephDiazJr negotiating or fighting @Realdevinhaney . — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 27, 2021

Позже Де Ла Хойя ретвитнул комментарий, согласно которому следующим соперником Диаса станет Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO).