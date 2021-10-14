Видео того, что творилось за кулисами боя Фьюри – Уайлдер

Боксеры выдали, вероятно, лучший поединок года

Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 октября чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) защит свой титул от Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

На Youtube Top Rank появилось видео, на котором показаны события, происходившие за кулисами поединка:

Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.



Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.