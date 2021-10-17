Третий бой Фьюри и Уайлдера принес 48 миллионов долларов от продажи трансляции в США

Завершение трилогии посмотрели 600 тысяч американцев

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Стало известно, сколько было куплено PPV на третий бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1,41 KO).



Аналитик Yahoo Sports Кевин Иола в своем Twitter сообщил, что в США было продано немногим менее 600 тысяч платных трансляций. Еще 300 тысяч PPV было продано вне Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что в таком случае бой собрал меньше зрителей, чем второй поединок – тогда было 850 тысяч покупок трансляций. Если цифры верны, то американцы заплатили 48 миллионов долларов, чтобы увидеть воочию завершение трилогии Фьюри – Уайлдер. Сколько добавится к гонорарам бойцов пока неясно, так как неизвестна сумма чистой прибыли.

Напомним, что стало известно, когда пройдет бой за статус абсолютного чемпиона в «королевском» дивизионе.