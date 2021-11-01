Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»

Хирн и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн заявил в интервью Youtube каналу Boxing Social, что не видит никаких причин, по которым чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) не подерется с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):



Фьюри должен разобраться со своими обязательствами чемпиона. Джошуа делал это последние пять лет. Может, нам просто стоило отдать пояс WBO и не драться с Александром Усиком. И найти бой попроще. Но это не то, что делают чемпионы.