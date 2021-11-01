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Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»

Но Хирн заявил, что настоящие чемпионы так не поступают
Бокс Профессиональный бокс
11:52
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Хирн и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн заявил в интервью Youtube каналу Boxing Social, что не видит никаких причин, по которым чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) не подерется с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):

Я слышал от многих: «Будет ли Тайсон драться с Уайтом?». Да и Джон Фьюри спрашивал, ради чего им драться с Диллианом Уайтом? Но ведь это то, что чемпионы делают. Они дерутся с обязательными претендентами. Есть ли еще кто-то, заслуживающий титульного поединка больше Диллиана? Я таких не знаю. Два британца, которые могут собрать огромный стадион. Ради чего от такого отказываться?

Фьюри должен разобраться со своими обязательствами чемпиона. Джошуа делал это последние пять лет. Может, нам просто стоило отдать пояс WBO и не драться с Александром Усиком. И найти бой попроще. Но это не то, что делают чемпионы.

Также Хирн рассказал, когда будет анонсирован реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и AJ.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн Александр Усик - Энтони Джошуа

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