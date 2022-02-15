Промоутер Фьюри: «Джошуа сделал все возможное, чтобы избежать реванша с Усиком»

Уоррен не уверен, что Энтони вновь выйдет в ринг против украинца

Фото: Matchroom

Co-промоутер чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не хочет проводить второй поединок с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Если Хирн говорит, что Тайсон Фьюри не получит лицензию в Великобритании, то я даже не знаю, на какой планете он живет. Это фигня, тупость какая-то. Ему следует сосредоточиться на поединке, который находится под его контролем. Это бой Усика с Джошуа. Хочет ли AJ этого поединка? Он сделал все возможное, чтобы избежать его. Желает ли Джошуа этого? Выйдет он на ринг или нет? Если они проведут реванш и Джошуа не побьет Усика, то он окажется вне игры в супертяжелом весе. Что он будет делать дальше?

Напомним, что ранее Джошуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком, а украинец наконец получил третий чемпионский пояс – и пообещал, что привезет последнего брата.