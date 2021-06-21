Промоутер: «Фьюри хорош, но его нельзя назвать убийцей»

Тайсон Фьюри / фото - fightnews.info

Известный американский промоутер Леонард Эллерби считает, что экс-чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) сможет внести нужные коррективы в преддверии трилогии со своим единственным обидчиком Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 24-го июля.

Мне очень понравились его тренировочные видео. Хотя не стоит забывать - Фьюри хорош. Он хороший боец, однако его нельзя назвать убийцей. Понимаете, о чем я? Он просто хорош».