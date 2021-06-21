Известный тренер дал совет Уайлдеру для победы над Фьюри
Промоутер: «Фьюри хорош, но его нельзя назвать убийцей»
Леонард Эллерби считает, что Уайлдер сможет внести нужные коррективы в преддверии трилогии с «Цыганским Королем»
20:30
Тайсон Фьюри / фото - fightnews.info
Известный американский промоутер Леонард Эллерби считает, что экс-чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) сможет внести нужные коррективы в преддверии трилогии со своим единственным обидчиком Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 24-го июля.
«Это вечная история [о нежелании общественности признавать Уайлдера одним из лучших супертяжеловесов в истории]. Вас критикуют, когда вы терпите наудачу. И с этим ничего нельзя поделать. Все, что остается Деонтею – справиться с этим. И я не сомневаюсь, что он справится с этим д*рьмом. На этот раз. Просто поверьте мне.
Мне очень понравились его тренировочные видео. Хотя не стоит забывать - Фьюри хорош. Он хороший боец, однако его нельзя назвать убийцей. Понимаете, о чем я? Он просто хорош».
Чемпион WBC Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий третий бой против Деонтея Уайлдера.
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