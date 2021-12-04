Промоутер Фьюри: «Мы все усердно работаем, чтобы бой против Усика стал реальностью»

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал, как сейчас обстоят дела с организацией боя его клиента против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова Уоррена приводит Mail Online:

Мы все усердно работаем, чтобы это произошло. В таком случае Тайсон подерется с Усиком, все четыре титула будут на кону. Я надеюсь, что так и будет.

Если этот бой не состоится, то мы перейдем к плану «Б». Он заключается в том, чтобы в марте подраться в Великобритании против соперника, с которым Тайсон будет чувствовать себя комфортно.

Безусловно, идут разговоры о том, чтобы Джошуа согласился взять отступные. Но у нас есть ограниченное количество времени, в течение которого это может произойти или нет.

Я не думаю, что все будут ждать. Но я настроен достаточно положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это».