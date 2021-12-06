Промоутер Фьюри не верит в возвращение Кличко: «Это было бы очень опасно для Владимира»

Арум заявил, что и Форману для завоевания титула в 45 понадобилось чудо

Владимир Кличко / Фото: Instagram Глава Top Rank Боб Арум скептически высказался о возможно возвращении Владимира Кличко в профессиональный бокс:

Слушайте, я думаю, что это было бы очень опасно для Владимира. Сколько ему сейчас лет? 45? Это довольно много. Форман пошел на это, и это было чудом. Помните, что у Формана был десятилетний период, когда он был проповедником и не боксировал. Поэтому хоть ему и было за 40, но он был как 36-летний. Напомним, что 12 декабря подопечный Арума Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет следующий бой. XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.

Олег Шумейко-младший